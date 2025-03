Driver's Ed: Alyssa Milano entra nel cast della commedia diretta dal regista di Dear Santa

New entry nel cast della commedia corale dal titolo Driver's Ed, diretta da Bobby Farrelly, regista noto per aver diretto insieme al fratello Peter commedie di successo come Tutti pazzi per Mary e Scemo & più Scemo.

Nel film reciterà anche la star della serie Streghe Alyssa Milano, che si unirà al cast già impegnato nelle riprese nella Carolina del Nord, affiancando Kumail Nanjiani, Molly Shannon e Sam Nivola.

La nuova collaborazione tra Alyssa Milano e Bobby Farrelly

In passato, attrice e regista avevano già lavorato insieme nel film Libera uscita e nella serie The Now. Prossimamente, il fratello Peter Farrelly dirigerà l'episodio pilota della serie Things I'm Seeing Without You.

Alyssa Milano in una scena di Insatiable

Lo script è stato scritto proprio da Alyssa Milano ed è ispirato al libro di Peter Bognanni. Milano tornerà ad interpretare la ristoratrice Pupetta Del Ponte nella serie Elsbeth e parteciperà ad un episodio di Gringo Hunters per Netflix.

La nuova commedia diretta da Bobby Farrelly

Driver's Ed racconta la storia di un gruppo di adolescenti che rubano l'auto della scuola usata per le lezioni di guida allo scopo di aiutare uno studente dell'ultimo anno del liceo a rintracciare la sua ragazza, appena iscritta al college, e riconquistarla.

Tra i protagonisti del film, oltre ad Alyssa Milano, spiccano Kumail Nanjiani, Molly Shannon, Sam Nivola, Sophie Telegadis e Mohana Krishnan. Il film è basato sulla sceneggiatura di Thomas Moffett.

Alyssa Milano in una scena di Mistresses

Alyssa Milano è conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Phoebe Halliwell nella serie tv Streghe, oltre a produzioni come Melrose Place, Mistresses e Insatiable. Attualmente, è impegnata nella conduzione del podcast Sorry Not Sorry, in cui affronta temi sociali, politici e culturali con ospiti e attivisti locali.