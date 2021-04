Alvaro Morte de La casa di carta e Rodrigo Santoro star della serie Amazon Boundless

L'interprete di Westworld Rodrigo Santoro e la star de La casa di carta Álvaro Morte saranno protagonisti della miniserie Amazon Prime Video/RTVE Boundless, che sarà diretta dal regista inglese Simon West.

La serie in quattro parti racconta la storia della prima circumnavigazione del globo in nave della storia proprio in occasione del centenario della spedizione. Guidati dal portoghese Ferdinando Magellano (Rodrigo Santoro), 239 marinai salparono da Cadice, in Spagna, il 20 agosto 1519. Tre anni dopo, solo 18 di loro fecero ritorno sulla sola nave che resistette all'impresa, guidata dal capitano spagnolo Juan Sebastián Elcano (Álvaro Morte).

Nel cast di Boundless, come svela Variety, anche Sergio Peris-Mencheta, Adrián Lastra, Carlos Cuevas, Pepón Nieto, Raúl Tejón, Gonçalo Diniz, Manuel Morón e Bárbara Goenaga. La serie verrà girata in Spagna e Repubblica Dominicana a partire dal 26 aprile; i primi ciak nei paesi baschi e in Navarra, nelle location di Azkoitia, Azkorri, Lazkao, Olite e nella Cattedrale di Pamplona, prima di partire alla volta della Repubblica Dominicana, dove le riprese delle sequenze marittime verranno effettuate nei Pinewood Studios. Step successivi, Siviglia e Madrid.

Per ricreare il viaggio, le navi Victoria e Trinidad verranno riprodotte in scala, inoltre verrà usata una replica della Nao Victoria, la sola delle cinque navi a fare ritorno in Spagna nonché la prima nave a circumnavigare il globo.

La serie verrà distribuita da Amazon Prime Video in Spagna, Francia, Italia, Portogallo, America Latina, Paesi Bassi, U.K., USA e Andorra.