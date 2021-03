La Casa di Carta 5: Alvaro Morte conferma l'inizio delle riprese (FOTO)

Alvaro Morte, attore che interpreta il Professore anche ne La Casa di Carta 5, ha condiviso una foto scattata sul set della nuova stagione della serie TV, ufficializzando così l'inizio delle riprese degli ultimi episodi che arriveranno nei prossimi mesi su Netflix.

Ad aprile sarà trascorso ormai un anno dal rilascio de La Casa di Carta 4 su Netflix. La quarta parte della serie spagnola ha permesso ai fan di tornare a seguire il Professore e la sua banda durante il loro tentativo di uscire illesi e ulteriormente arricchiti dal Banco de España, luogo prescelto per il colpo milionario a cui hanno lavorato per mesi dopo la riuscita rapina alla Zecca di Stato spagnola (La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda). Al momento sembra che i ladri più amati dell'universo seriale siano riusciti a trovare una via per scappare dall'edificio in cui si trovano ma nel finale ha trovato spazio un cliffhanger riguardante il personaggio di Álvaro Morte e Alicia Sierra (Najwa Nimri) e solo la quinta stagione mostrerà come si evolverà la situazione. Di certo non filerà tutto liscio e lo show spagnolo punta a tenere nuovamente col fiato sospeso il suo ampio pubblico, tramite ulteriori imprevisti drammatici e ricchi di sentimento, per chiudere in bellezza una storia che ha avuto inizio soltanto pochi anni fa.

Era infatti il 2017 quando la serie creata da Álex Pina debuttava su Antena 3, tra le più famose emittenti televise spagnole. Conclusasi nel mese di novembre, la prima stagione dello show è stata poi proposta su Netflix tra dicembre (la prima parte) e aprile 2018 (la seconda parte). La promozione sui social ed un costante passaparola hanno fatto sì che nel giro di pochissimo tempo La casa di carta divenisse uno dei maggiori fenomeni nella storia dello streamer, il quale non ci ha pensato due volte a rinnovare la serie per una terza e quarta parte. Adesso però, il viaggio del Professore e della sua banda sta volgendo al termine. Le riprese de La casa di carta 5 sono partite questa settimana e dunque si avvicina sempre più il momento in cui il pubblico dovrà dire addio ai suoi beniamini.

Per quanto riguarda Alex Pina, ricordiamo che portano la sua firma anche altri show arrivati nel catalogo Netflix, ovvero Vis a Vis - Il prezzo del riscatto e White Lines. Dal 19 marzo, inoltre, sarà disponibile la sua nuova serie TV, intitolata Sky Rojo.