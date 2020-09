Alta Fedeltà: la serie con Zoe Kravitz in anteprima su Starzplay dal 10 settembre

Starzplay, il servizio di streaming premium internazionale di Starz, ha annunciato l'arrivo di High Fidelity, adattamento televisivo della commedia romantica e del romanzo Alta Fedeltà, sulla piattaforma a partire dal 10 settembre. La serie approderà in anteprima giovedì 10 settembre esclusivamente in Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, America Latina, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Regno Unito, con nuovi episodi settimanali.

High Fidelity: Zoë Kravitz in una foto della serie

Ispirata al romanzo di Nick Hornby e al film Touchstone da esso tratto, la serie reinventa la storia dal punto di vista femminile. Zoë Kravitz interpreta Rob, un'appassionata di musica e proprietaria di un negozio di dischi ossessionata dalla cultura pop e dalle classifiche Top Five - una versione femminile del personaggio interpretato nel film da John Cusack - che parla direttamente alla telecamera mentre racconta le relazioni passate.

High Fidelityè stata scritta per la televisione dagli autori Veronica West e Sarah Kucserka, entrambi noti per il loro lavoro in Ugly Betty, Hart Of Dixie, State Of Affairs e Chicago Fire. La star della serie Zoë Kravitz è produttrice esecutiva, insieme a West e Kucserka. Scott Rosenberg, Josh Applebaum, André Nemec e Jeff Pinkner di Midnight Radio sono anche produttori esecutivi, così come Nick Hornby, Jeffrey Reiner e Jesse Peretz. Prodotta per Hulu negli Stati Uniti, la serie è una produzione degli ABC Signature, parte dei Disney Television Studios.