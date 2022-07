Alone Together, Katie Holmes elogia la figlia: "Voglio che le star abbiano talento, così ho chiesto a lei"

Katie Holmes, durante una recente intervista promozionale relativa a Alone Together, ha elogiato sua figlia Suri Cruise affermando che 'è super talentuosa'.

Katie Holmes non ha dovuto cercare molto lontano al fine di trovare la cantante giusta per intonare "Blue Moon" durante i primi minuti del suo nuovo film: Alone Together. L'attrice ha scritto, diretto e recitato nella commedia romantica ambientata al tempo del COVID che vede anche il debutto come cantante di sua figlia Suri Cruise.

"Voglio sempre che le star abbiano il più alto livello di talento possibile", ha esordito la Holmes durante un'intervista di Yahoo Entertainment. "Così, ho chiesto a lei, è davvero super talentuosa. Ha detto che lo avrebbe fatto e ha registrato la sua voce. Le ho lasciato fare ciò che sa fare meglio. È questo il mio modo di dirigere. Dico sempre: 'Questo è quello che tutti vogliamo: fare le cose che ci riescono meglio'."

La celebre attrice di Dawson's Creek, a proposito della carriera della figlia, ha aggiunto: "Suri canterà anche nel suo nuovo film Rare Objects che abbiamo girato lo scorso autunno. In ogni caso, a parte questo, è soltanto una semplice ragazzina di 16 anni che va alle superiori".

Katie Holmes ha scritto e diretto Alone Together, il suo secondo lavoro alla regia, che narra le vicende di due sconosciuti che si ritrovano a condividere un appartamento Airbnb a New York durante il lockdown. I protagonisti della storia, oltre alla Holmes, sono Jim Sturgess, Derek Luke, Becky Ann Baker, Zosia Mamet, Luke Kirby e Melissa Leo.