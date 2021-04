Mark Wahlberg in lutto per la morte di mamma Alma: "Il mio angelo"

Il 18 aprile 2021 è morta all'età di 78 anni Alma Wahlberg, la mamma della star hollywoodiana Mark Wahlberg nonché protagonista del reality show Wahlburgers, che le ha dedicato un commovente post per salutarla, come ha fatto anche il fratello Donnie.

La mamma di Mark Wahlberg purtroppo si è spenta a 78 anni, come hanno annunciato i figli, anche se non sono state rilasciate ancora dichiarazioni ufficiali in merito alla sua morte a parte i due post Instagram degli attori. Mark Wahlberg le ha dedicato una frase, breve ma commovente: "Mio angelo. Riposa in pace"

Donnie Wahlberg, attore di vari capitoli di Saw, ha ricordato le diverse qualità della madre, dedicandole un bellissimo tributo su Instagram:

"Sono così fortunato ad essere stato portato in questo mondo, cresciuto, istruito e messo sul cammino della mia vita da una donna così straordinaria. La gioia per la vita, e l'amore per le persone di mia madre Alma, combinati con l'orgoglio per i suoi umili inizi e il rifiuto di dimenticare da dove veniva, senza dubbio mi ha plasmato nell'uomo che sono diventato"

Ricordiamo che Alma Wahlberg negli Stati Uniti era molto conosciuta non solo perché ha dato i natali ai due attori, ma anche perché è apparsa nel reality show della famiglia Wahlberg su A&E chiamato Wahlburgers, che ha fornito uno sguardo dietro le quinte nella gestione di un ristorante di famiglia.