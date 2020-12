Alla ricerca di Dory: stasera su Rai2 il film targato Disney Pixar

Ancora un appuntamento targato Disney stasera su Rai2, alle 21:05, con Alla ricerca di Dory, il film prodotto dalla Pixar nel 2016, sequel del fortunato Alla ricerca di Nemo.

Dory - che in italiano ha la voce di Carla Signoris e nella versione originale quella di Ellen DeGeneres - è un simpatico pesce chirurgo blu. Quando era piccola, si è separata accidentalmente dai suoi genitori. Una volta cresciuta, tenta di ritrovarli, ma a causa di un problema di perdita di memoria a breve termine, gradualmente li dimentica. Un anno dopo aver incontrato il pesce pagliaccio Marlin - che ha la voce di Luca Zingaretti - e aver contribuito al ritrovamento del figlio Nemo, Dory vive ancora con loro sulla barriera corallina. A un certo punto, improvvisamente, si accende in lei il ricordo dei genitori e del luogo in cui viveva con loro: Morro Bay in California. Decide così di andare a cercarli...