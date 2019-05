Alla conquista del congresso, su Netflix in streaming da oggi!

Maggio è appena iniziato e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Alla conquista del congresso, il nuovo documentario sulla vita di quattro donne statunitensi coinvolte nella politica.

La pellicola racconta le elezioni al Congresso degli USA del 2018 e segue da vicino le vicende di quattro donne: Alexandria Ocasio-Cortez, Amy Vilela, Cori Bush e Paula Jean Swearening. Le ragazze fanno appello al Congresso organizzando un movimento popolare, in un momento di grande precarietà politica del paese. La spinta per combattere per Alexandria Ocasio-Cortez è arrivata dopo un lutto durante una crisi finanziaria, che l'ha obbligata a fare i doppi turni in un ristorante per salvare la sua casa dal pignoramento.

Alla conquista del congresso: un momento del documentario

In Alla conquista del congresso, già disponibile su Netflix, scopriamo la storia di Amy Vilela, la cui entrata in politica è arrivata dopo aver perso una persona cara a causa di una malattia non mortale, che l'ha accesa contro il sistema sanitario americano. Cori Bush ha trovato la forza di candidarsi dopo un'ingiusta uccisione, da parte della polizia, di un afroamericano disarmato, mentre Paula Jean Swearengin si scaglia contro gli effetti dell'industria carbonifera sull'ambiente. Il documentario ha totalizzato su RottenTomatoes il punteggio bomba di 100% di recensioni positive, su 43 commenti arrivati dai critici americani.

Alla conquista del congresso è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.