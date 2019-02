Aliens Grandi Maestri: ecco la nuova collana di fumetti saldaPress!

L'Aliens Universe a fumetti è un ricchissimo tesoro di storie pensate, scritte e disegnate da grandi autori. Un bacino da cui è possibile attingere a piene mani, per addentrarsi nei meandri di tutte le possibili ramificazioni dello spaventoso confronto tra esseri umani, xenomorfi e altre razze. Storie che saldaPress sta da tempo portando in Italia col mensile Aliens e coi volumi dedicati alle storie classiche e ai cicli narrativi più recenti.

La stessa saldaPress alzerà di nuovo la posta, offrendo ai lettori italiani la possibilità di godere di una selezione di storie eccezionali, raccolte all'interno di una nuova collana che prevede già due volumi. La collana di pregio, in edizione cartonata, si chiama Aliens Grandi Maestri e si propone di consegnare ai lettori quelle grandi storie, selezionandole accuratamente all'interno degli oltre 30 anni di produzione targata Dark Horse.

Nel primo volume, in uscita a marzo, saranno raccolti piccoli e grandi classici, scritti e disegnati da eccezionali artisti: il co-creatore di The Mask John Arcudi, l'icona del fantasy Simon Bisley, il maestro Richard Corben, il leggendario autore di X-Men e Fantastici 4 John Byrne, il veterano Mike W. Barr e, ancora, Darko Macan, Paul Mendoza, Tommy Lee Edwards, Frank Teran e Gene Colan. Il secondo volume uscirà invece a giugno e raccoglierà i lavori di altri grandi artisti: l'autore di Cadillac & Dinosaurs, Mark Schultz; la regina dell'horror Nancy A. Collins; il co-creatore del fumetto cult V per Vendetta, David Lloyd; lo storico sceneggiatore di centinaia di storie Marvel e DC Comics, Ron Marz e molti altri ancora.

I due volumi cartonati, nello stesso formato di Aliens 30° Anniversario, conteranno rispettivamente 176 e 168 pagine, al prezzo di copertina di 24,90 euro.