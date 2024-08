Alien: Romulus, il film di Fede Álvarez ha una scena post-credits?

Alien: Romulus è a poche ore dall'uscita nelle sale cinematografiche nazionali. E, con l'attuale 82% su Rotten Tomatoes (che lo rende il terzo capitolo meglio recensito del franchise), l'eccitazione è ai massimi storici tra i fan della longeva serie sci-fi/horror.

Ci sono state molte speculazioni sul fatto che quest'ultimo capitolo si colleghi al più ampio franchise di Alien, anche se è stato in gran parte presentato come una storia a sé stante. Tuttavia, dato che i 20th Century Studios, di proprietà della Disney, stanno cercando di riportare gli Xenomorfi alla loro antica gloria nei cinema, non prevediamo certo che questo sia un film unico (indipendentemente dal fatto che prenda la forma di un sequel diretto).

Prima di correre al multisala per vedere quest'ultimo capitolo della serie, siamo sicuri che vi starete chiedendo la stessa cosa: Alien: Romulus ha una scena post-credits?

Alien ha una scena post-credits?

Come ha riportato per la prima volta SFFGazette, no, Alien: Romulus non presenta alcuna scena finale, intermedia o post-credits. Una volta terminato il film, è tutto, quindi si può scegliere di lasciare il cinema o di rimanere per vedere i nomi di tutte le persone che hanno lavorato duramente per dare vita a questa pellicola.

Locandina di Alien: Romulus

Questo non significa però che il settimo capitolo del franchise di Alien non getti le basi per il futuro, e ci sono un sacco di intriganti Easter Egg sparsi in tutto il film che sono probabilmente molto più gratificanti di una scena post-credits in stile MCU. Naturalmente, non dovremmo essere sorpresi da questo, dato che nessuno dei film di Alien ha mai avuto una scena post-credits dal primo capitolo, uscito nel lontano 1979.

"Questo thriller fantascientifico/horror riporta alle origini il fenomenale franchise di Alien: Mentre rovista nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell'universo". Nel cast: Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie's Murder is Easy), Archie Renaux (Shadow and Bone), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu. Fede Alvarez (Evil Dead) dirige da una sceneggiatura scritta da lui e Rodo Sayagues (Don't Breathe 2).