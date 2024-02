Alien: Romulus, Isabela Merced anticipa la scena disgustosa che ha costretto il cast a chiudere gli occhi

La star di Alien: Romulus, Isabela Merced, anticipa una scena disgustosa del prossimo capitolo del franchise di fantascienza. Dopo una serie di sequel e prequel, l'ultimo dei quali è stato Alien: Covenant di Ridley Scott nel 2017, il nuovo film del regista Fede Álvarez servirà come una sorta di reset, raccontando una storia tra gli eventi di Alien e Aliens. La pellicola, che racconterà una storia autonoma, segue un gruppo di giovani provenienti da un pianeta lontano che incontrano per la prima volta uno Xenomorfo.

Mentre la data di uscita di Alien: Romulus si avvicina, in un'intervista a THR, Merced ha anticipato cosa il pubblico può aspettarsi dal nuovo capitolo del franchise. Sebbene l'attrice non abbia rivelato alcun dettaglio specifico sulla storia, ha comunque raccontato la reazione del cast ad una scena particolarmente raccapricciante che ha fatto chiudere gli occhi a tutti i presenti sul set.

Alien: Romulus, Ridley Scott ha visto il film e lo ha trovato "fottutamente grandioso"

Il racconto dell'attrice

Ecco cosa ha detto Isabela Merced: "Quando stavamo facendo i reshoot, Fede Álvarez mi ha dato l'iPad dove guarda il girato e il montato, e aveva il film in play. Gli ho detto che volevo vederne alcune parti e lui me le ha mostrate. Mentre tenevo l'iPad e intorno a me c'erano dieci persone che guardavano quello che stavo vedendo io. C'è una scena in cui sono presente durante la quale tutti si sono voltati. Nessuno è rimasto a guardare l'iPad perché la scena era troppo disgustosa. Io invece guardavo lo schermo emozionata e scioccata allo stesso tempo. Adoro la fantascienza, davvero. Così Fede mi ha lasciato guardare metà del film sull'iPad."

"Sono molto emozionata per questo film. Ancora una volta, ho la fortuna di partecipare a uno dei progetti con i migliori nel campo. Non posso crederci. Sono davvero sotto shock e non so quando mi sveglierò", ha aggiunto l'attrice. Qui potete dare un'occhiata al primo poster di Alien: Romulus, il film uscirà nelle sale il 16 agosto 2024.

Isabela Merced sarà Hawkgirl nel reboot di James Gunn Superman: Legacy ed è una delle protagoniste dell'ultimo film della Sony, Madame Web.