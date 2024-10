Alien: Romulus arriverà anche in videocassetta, tutti i dettagli

È tempo di rispolverare il videoregistratore e pulire le testine, perché Alien: Romulus arriverà in VHS in edizione limitata il 3 dicembre, insieme alle altre uscite fisiche tradizionali, come ha annunciato ieri a Los Angeles il regista Fede Alvarez durante una proiezione speciale del film.

La "cassetta VHS perfettamente funzionante" è stata pensata per celebrare i 45 anni dall'arrivo del franchise di Alien nelle sale cinematografiche, ha scritto la 20th Century Studios in un comunicato. Presenterà il film, come si conviene, in formato 4:3 (si spera con un pan-and-scan ben fatto). Il film sarà inoltre accompagnato da un'elegante custodia in stile vintage.

La grafica della scatola è di Matt Furgeson, di cui potete vedere gli altri lavori sul suo sito web. Qualche settimana fa ha pubblicato una versione più ampia della stessa immagine come poster.

Alien: Romulus in VHS

La 20th Century Studios non ha comunicato il numero di copie della cassetta che saranno disponibili, né ha fornito i prezzi per il pezzo da collezione. Se non volete aspettare la VHS o le altre uscite fisiche, però, potete già acquistare la versione digitale di Alien: Romulus nei vari store disponibili in rete.

Alien: Romulus, Cailee Spaeny si è preparata guardando a ripetizione Sigourney Weaver per mesi

Alien: Romulus, a che punto è il sequel?

Considerata la fantastica performance al box-office, i fan della saga si stanno già domandando ovviamente se questo risultato eccezionale aprirà le porte a un'altra storia con protagonisti gli stessi Rain e Andy, unici superstiti alla fine della pellicola. Alvarez ha già confermato di aver discusso di un potenziale sequel di Romulus. Sebbene non fosse una priorità nella sua mente durante le riprese, ha già pensato a come ampliare la storia.

"Sì, è assolutamente possibile. Tendiamo a farlo naturalmente, senza pensare ai sequel. Per noi i film non sono diventati franchise, tentpoles e sequel", ha spiegato il regista. "Una volta completata la produzione, abbiamo iniziato a pensare: 'Cosa pensi dovrebbe succedere quando o se arrivano sul pianeta? Sarà fantastico? O sarà un posto terribile?'. Siamo portati a credere che sarà probabilmente un posto terribile, quindi abbiamo naturalmente iniziato a pensare a cosa succederà. E poi, dopo pochi minuti, abbiamo pensato: 'Oh, sembra un sequel'".