Alien: Romulus, ecco quando uscirà in streaming l'ultimo capitolo della saga campione al box-office

Dopo essere approdato nelle sale lo scorso agosto, Alien: Romulus ha rapidamente scalato la vetta del box-office internazionale diventando uno dei capitoli della saga che ha generato più profitto. Ora, la pellicola di Fede Alvarez si prepara a sbarcare in streaming.

Il film ha incassato ben 315,7 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di soli 80, e ora i fan sono già in attesa di scoprire come proseguirà la storia, se mai Alvarez dovesse accettare di occuparsi di un (probabile) sequel. Nel frattempo, gli appassionati sono già carichi di hype per la serie Alien: Earth, creata da Noah Hawley e in arrivo in streaming su Disney+.

Per quanto riguarda la possibilità di gustarsi Alien: Romulus comodamente dal divano di casa proprio, il pubblico non dovrà aspettare molto: il film sarà disponibile in streaming on demand a partire dal 15 ottobre prossimo; inoltre, la versione su supporto fisico della pellicola, in 4K UDH e Blu-Ray, sarà disponibile all'acquisto dal 3 dicembre successivo.

Alien: Romulus avrà un sequel?

Considerata la fantastica performance al botteghino, i fan della saga si stanno già domandando ovviamente se questo risultato eccezionale aprirà le porte a un'altra storia con protagonisti gli stessi Rain e Andy, unici superstiti alla fine della pellicola.

Alien: Romulus raggiunge un nuovo primato al box-office della saga

Parlando con l'Hollywood Reporter, Alvarez ha già confermato di aver discusso di un potenziale sequel di Romulus. Sebbene non fosse una priorità nella sua mente durante le riprese, ha sicuramente pensato a come estendere la storia.

"Sì, è assolutamente possibile. Tendiamo a farlo naturalmente, senza pensare ai sequel. Per noi i film non sono diventati franchise, tentpoles e sequel", ha spiegato il regista. "Una volta completata la produzione, abbiamo iniziato a pensare: 'Cosa pensi dovrebbe succedere quando o se arrivano sul pianeta? Sarà fantastico? O sarà un posto terribile?'. Siamo portati a credere che sarà probabilmente un posto terribile, quindi abbiamo naturalmente iniziato a pensare a cosa succederà. E poi, dopo pochi minuti, abbiamo pensato: 'Oh, sembra un sequel'".