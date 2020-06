Alien: Ridley Scott sta pensando a un altro film prequel

Alien potrebbe tornare sul grande schermo: Ridley Scott ha infatti confermato che sta considerando l'ipotesi di realizzare nuovi prequel della storia.

Il regista, intervistato dal Los Angeles Times, ha sottolineato che il franchise potrebbe vivere una nuova evoluzione.

Ridley Scott ha dichiarato: "Ciò che ho sempre pensato mentre stavo realizzando Alien, il primo film, è il motivo per cui una creatura come questa fosse stata creata e perché stava viaggiando in quello che ho sempre pensato fosse una nave cargo militare, che stava trasportando un carico di uova. Che scopo aveva il veicolo e che scopo avevano le uova? Queste sono le domande: chi, perché e per qualche scopo potrebbero essere la prossima idea, penso".

Ridley sta infatti ancora considerando la possibilità di continuare il franchise raccontando gli eventi che hanno condotto alla storia mostrata in Alien.

Scott, inoltre, ha da tempo parlato della possibilità di realizzare un sequel di Covenant per proseguire il racconto dedicato ai pericoli legati all'intelligenza artificiale e in più occasioni si è accennato all'ipotesi che venga realizzata una serie tv legata al franchise.

La situazione è però tutta da valutare, considerando che ora saranno i vertici della Disney a decidere l'eventuale approvazione dei progetti.