Alien: Ridley Scott apprezza l'adattamento teatrale degli studenti del liceo "Fate anche il Gladiatore!"

Il regista Ridley Scott ha talmente apprezzato l'adattamento teatrale di Alien messo in scena da un gruppo di studenti del New Jersey da invitarli a adattare anche Il gladiatore.

Gli studenti della North Bergen High School, nel New Jersey, hanno messo in scena un'elaborata versione teatrale di Alien diffusa poi in rete. Il video è capitato sott'occhio del regista del film originale, Sir Ridley Scott il quale ha talmente apprezzato da incoraggiare gli studenti a proseguire nei suoi adattamenti. Scott ha deciso così di finanziare il club di teatro della North Bergen High School Drama Club diventandone sponsor e ha inviato una toccante lettera agli studenti in cui scrive:

"Tanto di cappello alla vostra creatività, ambizione e determinazione a produrre uno spettacolo tanto ambizioso. Le limitazioni spesso producono risultati migliori perché l'immaginazione e la determinazione possono superare ogni limite e determinare il cammino sempre. L'autosufficienza è ciò che ha sempre caratterizzato questo paese nato da immigrati giunti nel nuovo mondo che hanno collaborato insieme. Questa potrebbe essere la lezione più importante per voi e per i vostri piani futuri - mantenere questa determinazione e questo spirito in ciò che farete e avrete successo". Dopo i complimenti, il regista ha concluso con un suggerimento: "Perché con il vostro team non producete Il gladiatore?"

Alien: la lettera di complimenti di Ridley Scott

Anche la regina di Alien Sigourney Weaver ha decisamente apprezzato l'adattamento tanto da inviare un videomessaggio agli studenti.

Students at North Bergen High School in New Jersey recently put on an AMAZING production of #Alien. Hollywood noticed. And so did... the Queen. pic.twitter.com/u3iNOgk8Pr — Alien (@AlienAnthology) March 28, 2019

Qui trovate il video della produzione della North Bergen High School, Aòien the Play.

