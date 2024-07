Alien: la protagonista Sydney Chandler annuncia la fine delle riprese della serie

Le riprese della serie di Alien, destinata a FX, si sono ufficialmente concluse, come ha confermato la protagonista Sydney Chandler.

Su Instagram l'attrice ha infatti condiviso alcuni scatti per dire addio a Bangkok e alle altre location scelte per i ciak, e a tutti gli altri elementi che hanno reso unica la sua esperienza, dalla sveglia in piena notte agli spettacolari paesaggi tailandesi.

La fine del lavoro sul set

I fan della saga potrebbero però rimanere un po' delusi dal fatto che l'interprete di Wendy non abbia condiviso foto realizzate sul set. Nel cast dello show, scritto e diretto da Noah Hawley, ci saranno anche Timothy Olyphant nei panni di Kirsh, Alex Lawther nel ruolo di CJ, Kit Young che sarà Tootles, Samuel Blenkin che sarà Boy Kavalier, Essie Davis nei panni di Dame Silvia, Adarsh Gourav che interpreta Slightly, David Rysdahl, e Moe Bar-El.

Sydney Chandler, nella serie di Alien, sarà la meta-umana Wendy, descritta come una donna che ha il corpo di un'adulta e la coscienza di una bambina.

La storia sarà la prima della saga sci-fi ambientata sulla Terra. Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli, oltre al fatto che il racconto sarà un prequel degli eventi raccontati nei film con star Sigourney Weaver.

Negli episodi, inoltre, non ci saranno elementi tratti da Prometheus o Alien: Covenant.

Il nuovo film della saga

La saga di Alien, tra poche settimane, si espanderà con il film Romulus che riporterà la storia alla origini del cult sci-fi, mostrando un gruppo di personaggi che si ritrova a bordo di una stazione spaziale abbandonata. I giovani colonizzatori al centro della trama dovranno però fare i conti con la forma di vita più terrificante dell'universo.

Nel cast dell'atteso progetto diretto da Fede Alvarez ci sono l'attrice Cailee Spaeny (Pacific Rim: La rivolta, Priscilla, Civil War), Isabela Merced (Soldado, Dora e la città perduta), David Jonsson (Industry, Rye Lane), Archie Renaux (Tenebre e ossa, Morbius), Spike Fearn (The Batman, Aftersun) e Aileen Wu.