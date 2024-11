Alien: il cofanetto Blu-ray che raccoglie la saga fino al sesto film è in sconto su Amazon

Il cofanetto Alien 1-6 Blu-ray è il sogno di ogni appassionato di fantascienza e horror, racchiudendo l'intera saga (o quasi, data la recente uscita al cinema di Alien: Romulus, fuori da questo cofanetto) che ha rivoluzionato il cinema di genere e che ancora oggi influenza l'immaginario collettivo. Con sei film che esplorano e ampliano il terrificante universo ideato da Ridley Scott, questa raccolta offre un'immersione totale nelle atmosfere cupe e minacciose che hanno definito la saga di Alien. Dai claustrofobici corridoi della Nostromo, dove tutto ha avuto inizio con Alien, agli orizzonti metafisici di Prometheus e Alien: Covenant, questo cofanetto invita a un viaggio epico e oscuro, un'esperienza cinematografica da vivere e rivivere con la qualità dell'alta definizione Blu-ray.

Con il cofanetto in questione, gli spettatori potranno apprezzare ogni dettaglio degli effetti speciali innovativi, ogni sfumatura delle ambientazioni disturbanti e l'evoluzione di uno dei racconti più citati nella storia del cinema. L'impatto di Alien va oltre il semplice intrattenimento: è una saga che ha sollevato domande profonde sul significato di sopravvivenza, esplorazione e confronto con l'ignoto. La collezione completa non solo riporta sullo schermo la minaccia aliena e le lotte disperate dei protagonisti, ma ci ricorda perché queste storie sono ancora oggi rilevanti, radicate nell'eterno fascino dell'incontro con il terrore cosmico.

Una saga immortale

La saga di Alien ha segnato un punto di svolta nel cinema fantascientifico e horror, creando un modello che ha ispirato innumerevoli film, serie e opere letterarie. L'iconico xenomorfo, disegnato dal visionario artista H.R. Giger, è diventato l'incarnazione del terrore alieno, una creatura implacabile che rappresenta le nostre paure più profonde e ancestrali. Ma Alien non si limita a terrorizzare: ogni capitolo della saga esplora temi come la sopravvivenza, la condizione umana e il confine tra scienza ed etica. Con il personaggio di Ripley, interpretato da Sigourney Weaver, il franchise ha anche offerto una delle eroine più emblematiche e resilienti del grande schermo, rompendo gli stereotipi sui ruoli femminili nell'action horror e dando vita a una figura che è diventata un simbolo di forza e determinazione. In ogni sua evoluzione, Alien resta una saga immortale, un racconto epico che ci interroga su cosa significhi essere umani in un universo sconosciuto e ostile.

Alien, quando Ridley Scott (re)inventò la fantascienza

Nel cofanetto di Alien in questione troverete i film: Alien, Aliens, Alien 3, Alien la clonazione, Prometheus e Alien: Covenant.