Sigourney Weaver non esclude il ritorno di Ellen Ripley in Alien: "Non è completamente impossibile"

Sigourney Weaver è una delle star più attese alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma da oggi, mercoledì 28 agosto, a sabato 7 settembre. L'attrice riceverà il riconoscimento ad una carriera ricca di successi.

Il ruolo che l'ha resa famosa in tutto il mondo è senza dubbio quello del tenente Ellen Ripley nella saga di Alien di Ridley Scott. Un personaggio verso il quale Weaver nutre grande affetto e che non esclude di poter tornare ad interpretare in futuro.

Di nuovo Ripley

Intervistata da Deadline, Sigourney Weaver ha dichiarato:"Sento che non è mai lontana da me ma d'altra parte non ho ancora letto una sceneggiatura che mi facesse dire 'devi assolutamente farlo'. Per me lei si trova in quest'altra dimensione, al sicuro dall'Alien, per il momento".

Sigourney Weaver e Ridley Scott sul set di Alien

Tuttavia, la possibilità di tornare nei panni di Ripley esiste:"Non ci penso davvero ma non è completamente impossibile, e certamente molti bravi registi sono ispirati dal materiale". L'agenda di Sigourney Weaver è molto fitta e il tempo di pensare ad essere di nuovo Ripley non è molto.

"Quanto ha bisogno o vuole davvero il pubblico un altro film su Ripley? Non ci penso davvero ma se si presentasse l'occasione la prenderei in considerazione. È capitato diverse volte ma sono impegnata anche a fare altre cose. Ripley si è guadagnata il suo riposo". La caratteristica che l'attrice ama del personaggio di Ellen Ripley è la possibilità che tutti possono identificarsi con lei.

"Questa cosa mi ha liberata dal dover recitare come una ragazza o vestirmi come una ragazza. È stata una scelta molto perspicace da parte degli sceneggiatori. Ad un certo punto dimentichi persino che si tratta di una donna. Sai soltanto che è Ripley e speri che sopravviva". Questa sera, Sigourney Weaver riceverà il Leone d'Oro alla carriera nel corso di una cerimonia alla Mostra di Venezia.