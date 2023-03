Alien: Isabela Merced sarà una delle protagoniste del nuovo film della saga

Isabela Merced sarà una delle protagoniste del nuovo film della saga di Alien, progetto che ha già nel proprio cast Cailee Spaeny.

Il lungometraggio sarà prodotto da 20th Century e, per ora, non sono stati rivelati molti dettagli riguardanti la trama e i personaggi che saranno coinvolti nella storia.

Il prossimo film di Alien sarà diretto da Fede Alvarez, mentre Scott Free sarà coinvolto come produttore.

Per ora non sono stati rivelati i dettagli dei personaggi che saranno interpretati da Isabela Merced e Cailee Spaeny.

Al centro della trama dovrebbero esseri gli xenomorfi che scatenano terrore e morte quando il loro cammino incontra quello degli esseri umani.

Alien, i 40 anni del film: quando l'orrore arriva dallo spazio

Merced ha avuto dei mesi particolarmente ricchi di impegni: oltre a Rosaline, che offriva un approccio originale alla storia di Romeo e Giulietta, ha recitato anche in Turtles all the Way Down tratto dal romanzo di John Green, Madame Web con star Dakota Johnson e Sydney Sweeney, il remake della commedia Il Padre della sposa e il thriller Sweet Girl di cui è stata protagonista accanto a Jason Momoa.