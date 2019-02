Alien: in arrivo due serie live-action destinate a Hulu?

Alien potrebbe tornare sugli schermi, questa volta televisivi, e il sito HN Entertainment ha svelato che Hulu sarebbe al lavoro su due serie tv live-action, di cui una prodotta da Ridley Scott, aggiungendo che il progetto dovrebbe essere composto da numerose stagioni, ognuna dedicata a diverse epoche o luoghi dell'universo della saga, seguendo l'esempio di Fargo creata da Noah Hawley.

Gli show potrebbero quindi riempire dei vuoti lasciati da quanto raccontato nei lungometraggi o dare spazio a storie e protagonisti completamente inediti nell'universo di Alien.

L'annunciato capitolo finale trilogia cinematografica che avrebbe dovuto proseguire la storia di Alien: Covenant potrebbe inoltre non essere mai prodotto, situazione che giustificherebbe dal punto di vista narrativo la realizzazione di una serie.

Per ora Hulu e la Scott Free Productions non hanno confermato le indiscrezioni o condiviso i primi dettagli dei progetti in fase di sviluppo, lasciando i fan ancora in attesa delle prossime notizie.