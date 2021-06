Alien 5: nuovi concept art del film di Neill Blomkamp confermano delle indiscrezioni sulla trama

Alien 5 è stato a lungo in fase di sviluppo a partire dal 2017 e online sono ora stati condivisi nuovi concept art del progetto ideato da Neill Blomkamp.

Il film, di cui 20th Century Fox sembrava aver ordinato la produzione del progetto prima che il progetto arrivasse a una battuta di arresto apparentemente definitiva, attualmente sembra destinato a non arrivare mai nelle sale.

Geoffroy Thoorens aveva realizzato i concept art per il possibile quinto capitolo della saga di Alien e ha ora condiviso sul proprio sito ufficiale molte delle immagini che aveva firmato durante le fasi di sviluppo del film sci-fi.

Nella storia che era stata ideata da Neill Blomkamp sarebbero stati coinvolti Hicks e Newt, nonostante i personaggi fossero morti in Alien 3. Il sequel avrebbe quindi apparentemente "cancellato" quanto accaduto nei capitoli precedenti della saga o si sarebbe utilizzato l'espediente dei viaggi nel tempo.

Ecco tutte le immagini:

Alien 5: un concept art del film

Alien 5: un concept art del film

Alien 5: un concept art del film

Alien 5: un concept art del film

Alien 5: un concept art del film

La prima versione del finale di The Predator avrebbe infatti proposto una scena con al centro Rebecca "Newt" Jorden, come confermato dalla stunt Breanna Watkins parlando con AvP Galaxy del lavoro compiuto con il regista Shane Black: "Sarei dovuta uscire dalla capsula e avrei interagito con altri personaggi, come si può vedere nelle foto del backstage apparse online. Era qualcosa di davvero grandioso perché in quel momento avevo provato realmente la sensazione di essere diventata la versione adulta di Newt".

L'attrice ha aggiunto: "Mi era stata spiegata una storia sul suo passato legata a ognuno dei due finali... Credo comunque che i proprietari del franchise possano ancora voler avere l'opzione di usare quelle storie quindi non dovrei rivelarne i dettagli, ma posso dire che coinvolge viaggi nel tempo, clonazione e modifiche genetiche. La storia cambiava in base al tipo di finale che avrebbero usato".