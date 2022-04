Alicia Vikander: "Non mi sono sentita protetta girando alcune scene di nudo"

L'attrice Alicia Vikander ha parlato delle scene di nudo, spiegando che in passato non si è sempre sentita al sicuro sul set.

Alicia Vikander ha svelato che in passato ha avuto delle esperienze negative nel realizzare alcune scene di nudo nei film di cui è stata protagonista.

L'attrice, intervistata da Harper's Bazaar, ha lodato il lavoro compiuto dai coordinatori di intimità, sottolineando che avrebbe voluto fossero esistiti all'inizio della sua carriera.

Parlando di quanto accaduto sul set di alcuni suoi film, Alicia Vikander ha sottolineato: "Sono stata alle prese con situazioni che non andavano bene, in cui non mi sentivo protetta".

L'attrice ha descritto quanto accaduto su un set: "Tutti erano impegnati a fare le proprie cose e, in mezzo, c'è un'attrice che sta lì seduta nuda per un paio di ore. E qualcuno dovrebbe arrivare con un accappatoio, ma non accade. Solo dopo arriva la consapevolezza che non andasse bene. Qualcuno avrebbe dovuto occuparsi di me".

Alicia ha recitato in alcune scene di nudo in occasioni di progetti come La ragazza dei tulipani ed Earthquake Bird e ha sottolineato: "L'unica cosa che non può essere improvvisata è una scena di intimità, devi coreografarla e rispettare quanto deciso. Girare quelle scene è la cosa peggiore. Sono davvero a mio agio con il mio corpo e ho girato delle scene di nudo e di sesso, ma non è mai facile".