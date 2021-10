Alicia Silverstone: “Sono stata bannata da un sito di incontri”

Alicia Silverstone, durante una puntata del "The Drew Barrymore Show", ha rivelato di essere stata espulsa dallo stesso sito di incontri per ben due volte. La star di Clueless ha raccontato la sua esperienza alla Barrymore durante una conversazione che le due stavano avendo con l'esperta di relazioni Damona Hoffman.

Batman & Robin: Alicia Silverstone e Chris O'Donnell in una scena del film

"Alcuni anni fa ho provato a entrare in una delle app di appuntamenti e ho creato un profilo falso perché non mi sentivo ancora a mio agio con me stessa e con la mia immagine", ha svelato la Silverstone. "E poi sono stato espulsa: mi hanno bannata".

Sebbene l'attrice non abbia specificato il nome dell'app in questione ha aggiunto di aver creato un altro profilo sul sito, ma anche questo tentativo non ha avuto successo: "Mi sono fatta coraggio perché ho saputo che ti eri iscritta anche tu (Barrymore). Quindi ho creato un vero profilo e ci è voluto molto coraggio per farlo. Avevo pianificato un appuntamento con qualcuno e il giorno in cui sono entrata per scoprire dove ci saremmo dovuti incontrare... ho scoperto di essere stata bannata di nuovo."

Gods Behaving Badly: Alicia Silverstone, Christopher Walken, Sharon Stone ed Edie Falco in una scena

Alicia Silverstone, che recita nel film di Netflix The Baby-Sitters Club, non è l'unica celebrità ad aver lottato con il mondo degli appuntamenti online: Sharon Stone è stata temporaneamente bannata dall'app di appuntamenti Bumble, nel dicembre 2019, dopo che il suo profilo è stato bloccato perché diversi utenti hanno segnalato l'account come falso.