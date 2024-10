Alicia Silverstone raggiunge Emma Stone nel nuovo film di Yorgos Lanthimos: Bugonia

Yorgos Lanthimos ha appena aggiunto Alicia Silverstone al cast stellare di Bugonia, il suo prossimo film fantascientifico che lo vedrà collaborare per la quarta volta consecutiva con la sua attrice feticcio Emma Stone.

Conosciuta soprattutto per il suo ruolo iconico di Cher in Ragazze a Beverly Hills (che ha ripreso l'anno scorso durante uno spot del Super Bowl), la Silverstone era apparsa anche nel thriller psicologico di Lanthimos del 2017 Il sacrificio del cervo sacro.

L'ultimo film del regista nominato agli Oscar, in cui sarà presente anche Jesse Plemons, seguirà due giovani ossessionati dalle cospirazioni che rapiscono il potente amministratore delegato di una grande azienda, convinti che sia un alieno intenzionato a distruggere il pianeta Terra. La sceneggiatura è del vincitore dell'Emmy Will Tracy (Succession, The Menu), basata sulla commedia sudcoreana del 2003 Save the Green Planet. I dettagli sul ruolo della Silverstone non sono stati resi noti.

Reptile: Alicia Silverstone in una scena del film

Focus Features, che si è aggiudicata i diritti nazionali del progetto a Cannes, distribuirà il film nelle sale il 7 novembre 2025, mentre Universal Pictures lo distribuirà a livello internazionale - esclusa la Corea, dove sarà la CJ ENM a occuparsene.

Gli ultimi ruoli della Silverstone

Di recente l'attrice ha recitato nel film drammatico di Netflix Reptile, che ha debuttato al primo posto sul canale di streaming, e nella commedia dark di XYZ Films Krazy House, presentata in anteprima al Sundance all'inizio di quest'anno.

Il suo prossimo film, Y2K di A24 - diretto da Kyle Mooney e Evan Winter e prodotto da Jonah Hill e Chris Storer - è stato presentato al SXSW e sarà nelle sale a dicembre. La Silverstone ha anche recitato in Mustache di Imran J. Khan, che ha vinto il premio del pubblico all'edizione 2023 del SXSW e ha recentemente terminato il film The Bird and the Bee di Justin Kelly. Altri progetti recenti includono Perpetrator, Senior Year, The Lodge, Valley Girl e la serie TV Paramount American Woman. Nel 2021, la Silverstone è stata nominata per un Daytime Emmy Award per la sua interpretazione nella serie Il club delle babysitter di Netflix.