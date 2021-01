Alice In Wonderland: il film con Johnny Depp in onda stasera su Italia 1

Stasera su Italia 1, in prima serata alle 21:20, va in onda Alice in Wonderland, il film diretto nel 2010 da Tim Burton, con Johnny Depp, Helena Bonham Carter e Anne Hathaway.

Alice in Wonderland è il film che va in onda stasera su Italia 1 alle 21:20. Considerato il sequel del classico d'animazione Disney del 1951, è stato diretto da Tim Burton nel 2010 e vede nel cast anche Johnny Depp, Helena Bonham Carter e Anne Hathaway.

Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) è una giovane 19enne che s'interroga sul proprio futuro. È un'anima indipendente che non sa come conciliare i suoi sogni con le aspettative delle persone che la circondano e si sente intrappolata nella ristrettezza che caratterizza la mentalità delle donne aristocratiche nella Londra vittoriana. In seguito alla morte del suo amatissimo padre, prende parte a una festa in giardino con la madre e la sorella organizzata, a sua insaputa, perché l'arrogante e monotono Hamish Ascot possa formularle la sua proposta di matrimonio. Durante la festa Alice intravede un Bianconiglio (Michael Sheen) che indossa un panciotto e un orologio da tasca, procedere a passo svelto e affannosamente.

Una candida Anne Hathaway in una scena di Alice in Wonderland di Tim Burton

Corre allora per raggiungerlo, ma cade nella sua tana e precipita nel Sottomondo, un luogo fantastico che aveva già visitato da bambina (e che aveva chiamato Paese delle Meraviglie) anche se non ne aveva più ricordi limpidi. Alice si riunirà con i suoi amici d'infanzia, compresi il Brucaliffo, il sorridente Stregatto, Pinco Panco e Panco Pinco, il paranoico Leprotto Marzolino, lo scatenato Cappellaio Matto (Johnny Depp), farà la conoscenza di personaggi come un millepiedi di nome Absolem, la bellissima Regina Bianca e la sua dispettosa sorella maggiore, la Regina Rossa, e si avventurerà alla ricerca del suo destino. La sua esperienza nel Sottomondo le permetterà di riscoprirsi una donna sicura di sé, in grado di capire quello che veramente vuole.

Johnny Depp in un'immagine suggestiva tratta dal film Alice in Wonderland, firmato da Tim Burton

Nel 2011 Alice in Wonderland si è aggiudicato due premi Oscar per la Miglior scenografia e Migliori costumi. Realizzata con un budget iniziale di ben 200 milioni di dollari, la pellicola di Tim Burton è riuscita a conquistare il pubblico guadagnando oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo, entrando di diritto nella classifica dei cinquanta film che hanno incassato di più nella storia del cinema.

Johnny Depp è stato l'unico attore del cast che non è stato presente fisicamente sul set, ma ha lavorato da solo davanti ad un green screen ed ha contribuito alla realizzazione del suo personaggio, completamente in 3D.