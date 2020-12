Alice in Borderland, su Netflix in streaming da oggi

Alice in Borderland, la nuova serie targata Netflix, sbarca in streaming a partire da oggi 10 dicembre, con tutti gli episodi disponibili online!

Alice in Borderland è la nuova serie tv Netflix tratta dal celebre manga di Haro Aso in uscita streaming in Italia a partire da oggi 10 dicembre: disponibili tutti gli episodi dello show sci-fi thriller diretto dal regista dell'anime di culto Bleach!

La trama di Alice in Borderland ci catapulta in una Tokyo deserta e inquietante all'improvviso: ben presto veniamo a scoprire che quella che stiamo vedendo è una realtà parallela in cui Arisu e i suoi amici vengono lanciati senza possibilità di ritorno. E i quartieri della capitale giapponese hanno un aspetto a dir poco decadente, quasi post nucleare e presto i ragazzi - a loro spese - finiranno parte di un gioco al massacro dal quale è impossibile scappare.

Locandina di Alice in Borderland

Il manga di Alice in Borderland è stato scritto e illustrato da Haro Aso e ha visto la luce nei negozi nel novembre 2010, grazie alle uscite settimanali nella rivista Shōnen Sunday S, fino al 2015, per poi passare al Weekly Shōnen Sunday fino al marzo 2016. Visto il successo, Alice in Borderland ha anche vissuto di spin-off: Daiya No King tra il 2014 e il 2015, Alice on Border Road tra il 2015 e il 2018 e Alice in Borderland Retry, arrivata proprio lo scorso ottobre 2020.

