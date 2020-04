Alfred Hitchcock su Chili a 40 anni dalla scomparsa del regista

Quindici film, due documentari e un biopic: da domani, in esclusiva su CHILI, arriva lo speciale su Alfred Hitchcock dedicato al maestro del brivido a 40 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 29 aprile del 1980 a Los Angeles.

L'insegna del famigerato Bates Motel dove è ambientata la storia di Psycho

A fianco di grandi film classici come Caccia al ladro, Psycho, Intrigo internazionale, Gli uccelli, Io confesso e Marnie, anche due esclusive assolute che vedremo per la prima volta in streaming: Il sipario strappato con la coppia Paul Newman e Julie Andrews e, soprattutto, Ricatto, primo film sonoro girato nel 1929 e una rarità assoluta in digitale.

A fianco dei film, scelti tra i titoli di ieri e oggi, da La taverna della Giamaica a Il prigioniero di Amsterdam fino agli ultimi due film girati in carriera, Frenzy e Complotto di famiglia, anche due documentari assolutamente imperdibili: il primo è 78/52, in cui il regista svizzero Alexandre O. Philippe cerca di raccontare e spiegare la famosa scena della doccia di Psycho; il secondo è invece Hitchcock/Truffaut in cui Kent Jones va dietro le quinte del celebre incontro, poi diventato libro, tra Hitch e François Truffaut.

Ultima curiosità per i completisti: all'interno della vetrina disponibile su CHILI.com anche Hitchcock, il biopic in cui Anthony Hopkins interpreta il ruolo del regista e Helen Mirren quello della moglie Alma, mentre Scarlett Johansson è Janet Leigh.