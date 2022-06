Dakota Johnson parla del "regalo allarmante" che Alfred Hitchcock fece a sua madre, Melanie Griffith

Da bambina, Melanie Griffith ha ricevuto un regalo terrificante da Alfred Hitchcock. A rivelarlo è la figlia di Melanie, Dakota Johnson, nipote della star de Gli uccelli, Tippi Hedren.

ricordando l'esperienza traumatica sul set de Gli uccelli e i successivi screzi con Hitchcock per via delle avances respinte, Dakota Johnson ha spiegato a Vanity Fair:

"Quello che è successo con mia nonna è stato orribile perché Hitchcock era un tiranno. Era talentuoso e prolifico - e importante in termini artistici - ma il potere può avvelenare le persone".

Come ha rivelato l'attrice, la sua famiglia ha sentito la puntura del veleno di Hitchcock per tutta la vita, in particolare con un morboso regalo di Natale che il regista di Psycho avrebbe fatto a Melanie Griffith quando era bambina: una minuscola replica di Tippi Hedren in una bara in miniatura.

"È allarmante, oscuro e davvero, davvero triste per una bambina", ha detto Johnson di sua madre. "Davvero spaventoso."

In un'apparizione del 2012 su Jimmy Kimmel Live, Melanie Griffith aveva confermato il macabro regalo fattole da Hitchcock quando era solo una bambina: "Ricordo che la bambola indossava l'abito verde e l'acconciatura di mia madre ne Gli uccelli. Riesci a immaginare l'effetto psicologico? Hitchcock era davvero strano. Era un uomo davvero strano".