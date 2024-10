Alfonso Signorini: “Le mie coppie preferite del Grande Fratello”, ma ha dimenticato qualcuno di importante

Il conduttore del reality show ha svelato quali sono le coppie che ama di più tra quelle che si sono formate nella Casa più spiata d'Italia durante gli anni in cui ha ricoperto il ruolo di opinionista e presentatore

Alfonso Signorini è ormai un punto fermo del Grande Fratello, dove ha ricoperto per tre anni il ruolo di opinionista nella versione Vip prima di essere promosso a conduttore. In questo ruolo, ha guidato quattro edizioni Vip, a cui si aggiungono altre due stagioni della versione in cui concorrenti famosi e sconosciuti convivono sotto lo stesso tetto.

Alfonso Signorini risponde alle sue lettrici e fa arrabbiare qualche ex concorrente?

In questi nove anni di reality show, il direttore editoriale della rivista settimanale Chi ha assistito alla nascita di numerose coppie: diverse sono riuscite a resistere anche dopo la fine del programma, mentre altre si sono lasciate poco dopo. Alcune, invece, stritolate dalle dinamiche del programma, si sono dette addio mentre il reality era ancora in corso, come è accaduto lo scorso anno con Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Alfonso Signorini, sul magazine, ha una rubrica in cui risponde alle domande dei suoi lettori, che spesso gli chiedono retroscena interessanti sul reality show che conduce su Canale 5. Nel numero in edicola questa settimana, ad esempio, una lettrice gli ha chiesto quali siano le sue coppie preferite formate nella casa.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono fidanzati durante il Grande Fratello Vip 5

A sorpresa, Alfonso Signorini del Grande Fratello Vip 5 ha citato solo Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, diventati genitori della piccola Camilla, poche settimane fa, il 7 settembre. Nessun accenno ai prelemi, la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, anche loro hanno annunciato di essere in attesa del primogenito.

L'influencer ha rappresentato per una stagione la voce del web durante il Grande Fratello, sostituita lo scorso anno da Rebecca Staffelli. Proprio in quel periodo, Giulia e Pierpaolo entrarono in crisi, un momento difficile da cui sono usciti anche grazie ad Alfonso Signorini, che testimoniò il suo impegno pubblicando un video con gli ex vipponi, scrivendo nella didascalia: "Chi vivrà vedrà... io ce l'ho messa tutta!".

"Sono tante le coppie che mi hanno favorevolmente colpito. Ne ricordo tre in particolare: quella di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, diventati genitori qualche settimana fa - ha scritto il direttore editoriale - Entrambi non avevano nessuna intenzione di innamorarsi, ma non avevano fatto i conti con la magia della Casa del GF, e oggi dividono la loro vita insieme".

"Anche la coppia di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria mi è piaciuta, per la loro autenticità nei momenti alti e bassi, per nulla costruita. E poi nell'ultima edizione ho amato molto Letizia e Paolo, due ragazzi semplici, con storie completamente diverse, ma che si vogliono un gran bene", ha concluso Alfonso.

Nessuna menzione ai gregorelli, la coppia mai nata formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, tanto amata e voluta da Signorini durante il GFVip 5. Strano l'accenno ai litigiosi Donnalisi: Antonella e Edoardo si sono lasciati da tempo e negli ultimi mesi si sono scambiati numerose frecciatine sui social, e non solo.

Grande Fratello, una concorrente lascia la Casa: i rumors del web "È incinta"

Lei è single, dopo un paio di brevi flirt, mentre lui ha una nuova fidanzata, Martina Di Pietro, presentata ufficialmente al matrimonio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Anche questa coppia è stata dimenticata da Alfonso Signorini, nonostante sia stato il padrino di Gabriele, il loro primogenito. Messi da parte anche i novelli sposi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, conosciutisi durante il Grande Fratello Vip 2, quando Alfonso indossava ancora i panni dell'opinionista.