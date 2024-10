Grande Fratello, una concorrente lascia la Casa: i rumors del web “È incinta”

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello! Una delle concorrenti Nip ha deciso di lasciare, momentaneamente, il programma per motivi personali, come comunicato dalla produzione tramite una nota ufficiale condivisa sui social del programma. Si tratta di Ilaria Clemente, la cyberinformatica romana entrata nel loft durante la seconda puntata del reality. Tuttavia, a far discutere il web è un'indiscrezione che potrebbe rivelare molto di più dietro questo abbandono: Ilaria sarebbe incinta.

Un addio straziante con il fidanzato

Ilaria, 30enne laureata in Scienze Economiche e specializzata in Cyber-security presso l'Università La Sapienza di Roma, ha raccontato ai coinquilini i dettagli del suo ingresso nella Casa, descrivendo il saluto con il fidanzato Daniele come un momento devastante. "Abbiamo convissuto e la sera prima di entrare nella casa eravamo insieme io e lui, oltre ad una cena in compagnia di amici per i saluti", ha confidato ai suoi compagni di avventura. Tuttavia, è stata l'ultima telefonata con Daniele a segnarla profondamente: "Avevo il cuore rotto", ha detto con emozione.

I rumors sul web: Ilaria incinta?

Secondo diverse voci che si rincorrono sui social, la ragazza avrebbe abbandonato la Casa dopo aver fatto un test di gravidanza, il cui esito sarebbe stato positivo. Molti utenti di X (ex Twitter) sono convinti che la gieffina, soprannominata affettuosamente "Ila" dai coinquilini, abbia scelto di lasciare il gioco per questa ragione. La ragazza avrevbbe rivelato ad alcune coinquiline di avere una ritardo del ciclo.

Ilaria Clemente ha lasciato la Casa

Se le indiscrezioni fossero confermate, sarebbe improbabile un suo ritorno nel reality. Non è la prima volta che un concorrente lascia la Casa per motivi personali in questa edizione. Recentemente, anche l'attrice Clarissa Burt ha momentaneamente abbandonato il loft per ritirare un'onorificenza, rientrando poi lunedì pomeriggio, prima della diretta.

Chi è Ilaria Clemente?

La gieffina nip è una cyber risk specialist per un'azienda del settore automotive, dove si occupa di proteggere i dati sensibili e prevenire attacchi informatici. Definita una "cervellona" dai suoi amici per la sua professione e le sue capacità, Ilaria ha raccontato nel suo video di presentazione quanto il suo lavoro la appassioni. Le continue sfide del mondo digitale e la necessità di essere sempre un passo avanti ai pericoli del web sono per lei una motivazione costante.

Nata a Roma, ha 30 anni e si è fatta subito notare nella Casa per la sua intelligenza e determinazione. Resta ora da capire se le voci di una possibile gravidanza saranno confermate o smentite. Di certo, questo abbandono ha lasciato un vuoto nella Casa e i fan non vedono l'ora di sapere la verità dietro la decisione di Ilaria.