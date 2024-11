Alfonso Signorini contro Milly Carlucci: Il Grande Fratello sfida Ballando con le Stelle

Nuova programmazione per il reality show di Canale 5 che dalla prossima settimana andrà in onda due volte la settimana.

Come già accaduto lo scorso anno, Mediaset utilizza anche la diciottesima edizione del Grande Fratello come un jolly televisivo, adattandone la programmazione in modo strategico e cambiando il giorno di messa in onda anche più volte nello stesso mese. Le ultime anticipazioni di Davide Maggio confermano questa tendenza volta a massimizzare gli ascolti.

Il Grande Fratello cambia ancora programmazione

Il programma condotto da Alfonso Signorini è partito con un doppio appuntamento settimanale per fidelizzare il pubblico e permettere agli spettatori di Canale 5 di conoscere tutti i nuovi concorrenti che sono entrati nella Casa più spiata d'Italia. Successivamente, la programmazione è cambiata: le ultime puntate del Grande Fratello sono state trasmesse solo il lunedì.

Da ieri 12 novembre, il programma va in onda di martedì, complice l'arrivo de L'amica geniale nella stessa fascia oraria del lunedì su Rai 1. Al posto del Grande Fratello, lunedì sera è andata in onda la seconda puntata de La Talpa condotta da Diletta Leotta. Dalla prossima settimana, il reality dei triangoli amorosi tornerà a essere trasmesso due volte a settimana.

Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, con la fine di Tu Si Que Vales - la cui ultima puntata è prevista per sabato 16 novembre - Canale 5 affiderà a Signorini il compito di sfidare Ballando con le Stelle. Al momento, sappiamo che il Grande Fratello andrà in onda sabato 23 e sabato 30 novembre, in diretta concorrenza con la nona e la decima puntata del talent show di Rai 1.

Grande Fratello, Stefano Tediosi sotto accusa: Erica sui social svela il doppio gioco

Ieri sera il Grande Fratello è stato caratterizzato da tre momenti significativi. Enzo Paolo Turchi ha deciso di lasciare definitivamente la Casa, complice la nostalgia della famiglia e forse impegni lavorativi pregressi. Il ritorno di Tommaso Franchi, che ha passato una settimana nella casa del Gran Hermano, e l'ingresso di Stefano, ex tentatore di Temptation Island.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Enzo Paolo Turchi incontra i compagni per spiegar loro come mai abbia lasciato ufficialmente la Casa e salutarli prima di uscire dalla Porta Rossa.