Alfonso Cuarón produrrà nuove serie tv per Apple TV+

Alfonso Cuarón ha stretto un nuovo accordo con Apple, tramite la sua casa di produzione Esperanto Filmoj, che prevede lo sviluppo di nuovi progetti televisivi per la piattaforma di streaming di proprietà dell'azienda.

Il regista di Roma ha raggiunto un accordo della durata di cinque anni e che prevede l'esclusiva per Apple TV+ dei progetti televisivi sviluppati e prodotti dal team di Alfonso Cuarón, alcuni dei quali saranno realizzati in collaborazione con Anonymous Content.

Il regista messicano ha recentemente conquistato due premi Oscar nelle categorie Miglior Regista e Miglior Fotografia grazie a Roma che ha inoltre conquistato la statuetta come Miglior Film Straniero.

Apple TV+ debutterà sul mercato americano venerdì 1 novembre proponendo ai propri utenti molte serie tv tra cui The Morning Show con star Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, For All Mankind prodotta da Ronald D. Moore, See con star Jason Momoa e Dickinson in cui Hailee Steinfeld intepreta Emily Dickinson.