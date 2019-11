Keanu Reeves e Alexandra Grant: prima uscita pubblica da fidanzati (FOTO)

Keanu Reeves e Alexandra Grant sono davvero fidanzati? Sì, a giudicare dalle foto scattate sabato sul red carpet del LACMA Art + Film Gala, dove la star più amata del web si è presentata mano nella mano con l'artista americana.

I rumor sulla loro relazione si erano fatti sempre più insistenti dopo alcuni scatti pubblicati sul Daily Mail, con Keanu Reeves e Alexandra Grant pizzicati in atteggiamenti teneri all'uscita da un ristorante giapponese di Los Angeles. In quell'occasione, però, neppure il quotidiano britannico aveva insistito troppo nel definirli "coppia", in quanto non soltanto la star di Matrix e la Grant si conoscono da oltre 10 anni - e sono anche soci in affari - ma si erano già presentati diverse volte insieme durante eventi mondani, senza mai ufficializzare la relazione.

Le foto scattate sul red carpet lo scorso sabato, però, sembrano lasciare poco spazio a dubbi.

Após décadas sem se relacionar com ninguém, Keanu Reeves assume namoro com a artista plástica e cineasta Alexandra Grant. pic.twitter.com/R0GitbrlOH — GN (@GN_extended) November 5, 2019

Naturalmente da parte della coppia non è arrivata nessuna conferma ufficiale, ma i fan di Keanu Reeves sembrano già parecchio entusiasti della notizia.

E in molti si chiedono già: chi è Alexandra Grant? È un'artista americana di 46 anni ed è sempre stata indicata in passato come la migliore amica di Keanu Reeves. Insieme hanno fondato una casa editrice specializzata in libri d'arte e hanno collaborato per due volumi, pubblicati nel 2011 e nel 2016, di cui Alexandra Grant è stata illustratrice e Keanu uno degli autori.