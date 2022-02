Paura per Alexandra Daddario: un uomo armato arrestato fuori casa della star

Attimi di paura per Alexandra Daddario, la polizia avrebbe arrestato un uomo armato di pistola che stazionava davanti casa sua.

La star di Baywatch, Alexandra Daddario, è stata coinvolta in un episodio non proprio piacevole: un uomo armato di pistola è stato arrestato ieri davanti casa dell'attrice.

Sai tenere un segreto?: Alexandra Daddario in una sequenza

Secondo quanto riportato da TMZ, il dipartimento di polizia di Los Angeles è arrivato a casa di Alexandra Daddario dopo una segnalazione, trovando un uomo a quanto pare molto arrabbiato che avrebbe urlato qualcosa contro l'attrice e si è rifiutato di collaborare con gli agenti.

L'uomo, il cui nome è David Adam Cako, 24 anni, è stato poi accusato di portare un'arma nascosta dopo che la polizia ha ritrovato una pistola nel suo veicolo. La polizia di Los Angeles ha spiegato come si sono svolti i fatti: la centrale ha ricevuto una chiamata ai servizi di emergenza intorno alle 11:00 del mattino, precisamente da una casa che si trova al centro di Hollywood, identificata in vari rapporti come la casa di Alexandra Daddario.

Nonostante sia trapelato che l'uomo incriminato abbia imprecato proprio contro l'attrice, non ci sono conferme che lei fosse presente in casa al momento dell'episodio, né tanto meno che sia stata proprio lei a chiamare i soccorsi.