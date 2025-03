Alexandra Daddario contro le critiche: "Non sono una cattiva attrice, come potevo essere candidata agli Emmy?"

Intervistata di recente dalla rivista Elle, Alexandra Daddario ha risposto alla domanda sulla voce più assurda che continua a circolare su di lei da diversi anni.

La star non ha esitato nel rispondere:"Che sono una cattiva attrice". Daddario ha spiegato di non ritenersi affatto una pessima interprete e non ritiene corretta questa critica che continua a circolare.

La risposta di Alexandra Daddario alle critiche

"Non sono una cattiva attrice" ha spiegato Daddario "Ho semplicemente partecipato a progetti che non mi hanno valorizzata nel modo giusto. La regia e la sceneggiatura sono tutto. A volte la fotografia non mi rende giustizia".

Zac Efron e Alexandra Daddario in Baywatch

Alexandra Daddario è convinta:"Non sono una cattiva attrice, ho ricevuto una candidatura agli Emmy, come pensate che ci sia riuscita?" ha concluso la star di Baywatch.

La candidatura di Alexandra Daddario per The White Lotus

Alexandra Daddario ha recitato nella prima fortunata stagione della serie HBO di Mike White, The White Lotus, ottenendo una candidatura alla miglior attrice non protagonista in una miniserie agli Emmy Award, pur non riuscendo ad aggiudicarsi l'ambito riconoscimento per le serie televisive a Hollywood.

Nella serie, Daddario ha interpretato la giornalista Rachel Patton, la cui vacanza in un resort viene sconvolta dal comportamento del viziato marito (Jake Lacy) e sua madre (Molly Shannon).

Alexandra Daddario in Night Hunter

L'attrice è conosciuta principalmente per i ruoli in Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo al fianco di Logan Lerman, San Andreas, Baywatch con Zac Efron e Dwayne Johnson, True Detective, American Horror Story: Hotel, Non aprite quella porta 3D e White Collar.