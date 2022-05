Alex Pettyfer e Maria Bakalova star del film Branded

Maria Bakalova e Alex Pettyfer saranno due dei protagonisti del film Branded, un progetto che si ispira all'articolo del New Yorker scritto da David Grann e intitolato The Brand.

Il lungometraggio sarà diretto da Kieron Hawkes, da una sceneggiatura di Alessandro Camon.

Branded racconta la storia delle origini di un gruppo di criminali all'interno del sistema carcerario americano.

Alex Pettyfer avrà la parte di Taylor, in passato un promettente giocatore di football che è stato condannato all'ergastolo dopo aver ucciso uno spacciatore. Frank Grillo avrà la parte di Carter, il temuto leader della gang di San Quentin e che protegge Taylor e lo vorrebbe preparare a diventare il suo erede. Il tentativo delle autorità di bloccare la gang dividendo i membri in altre prigioni ha come conseguenza la diffusione della sua influenza nell'intero sistema e Taylor, ben presto, si ritrova al centro di un impero in espansione, guadagnando importanti somme di denaro e la capacità di sposare e sostenere l'amore della sua vita, Lilly, la parte affidata a Maria Bakalova.

Quando Lilly rimane incinta e la gang fa crescere la sua violenza, Taylor è costretto a mettere in dubbio le sue scelte e prendere la più difficile, dovendo cercare di trovare il coraggio di distruggere l'impero che ha aiutato a costruire.

Nel cast del film diretto da Kieron Hawkes ci sarà anche Tom Hopper.