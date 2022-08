Maria Bakalova torna in Bulgaria per girare il film Triumph

L'attrice Maria Bakalova, dopo il successo di Borat 2, tornerà in Bulgaria per interpretare e produrre il film Triumph.

Maria Bakalova tornerà in Bulgaria per realizzare, in veste di protagonista e produttrice, un nuovo film intitolato Triumph.

Il progetto sarà diretto da Kristina Grozeva e Petar Valchanov, che hanno collaborato con l'attrice in occasione di The Father.

Accanto a Maria Bakalova, sul set, sarà impegnato anche Julian Kostov, tra i protagonisti della serie Tenebre e ossa.

Triumph viene descritto come una commedia a sfumature dark che avrà tra i suoi protagonisti anche Julian Vergov e Margita Gosheva.

La fonte di ispirazione del lungometraggio sono gli anni '90 e la storia si svolge quando, dopo la caduta del comunismo, una task force composta da membri dell'esercito e fisici hanno intrapreso un'operazione militare top secet nel piccolo villaggio di Tsarichina per occuparsi di un oggetto alieno che potrebbe cambiare il corso della storia e rendere di nuovo grande la Bulgaria.

Triumph farà parte di una trilogia che comprende anche The Lesson e Gloria. Valchanov e Grozeva hanno scritto la sceneggiatura del film in collaborazione con Decho Taralezhkov.