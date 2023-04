Sebastian Stan e Maria Bakalova star di una nuova commedia diretta da Paul Feig

Paul Feig sembra sarà coinvolto come regista e produttore di una nuova commedia che avrà come star Sebastian Stan e Maria Bakalova.

Sebastian Stan e Maria Bakalova saranno i protagonisti di una nuova commedia ambientata nel mondo delle spie che è in fase di sviluppo per Paramount.

Il protagonista dei film Marvel dovrebbe essere coinvolto anche come produttore esecutivo del progetto, privo ancora di un titolo ufficiale.

Il film sarà scritto da Jenny Bicks (Welcome to Flatch) e, al centro della trama, dovrebbe esserci un agente fallito che fa il doppio gioco e che diventa, in modo del tutto improbabile, un successo.

Paul Feig sembra sia coinvolto come regista e produttore in collaborazione con Laura Allen Fischer di Feigco Entertainment ed Emily Gerson Saines.

Attualmente non sono stati svelati i dettagli dei personaggi che saranno interpretati da Sebastian Stan e Maria Bakalova.

L'attore, prossimamente, tornerà nel MCU con il film Thunderbolts, mentre la star del secondo capitolo delle avventure di Borat, debutterà proprio nei lungometraggi tratti dai fumetti Marvel dopo aver dato voce a Cosmo il cane spaziale in Guardiani della Galassia Vol. 3, in arrivo a maggio nelle sale.