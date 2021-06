Alessia Marcuzzi, il rinnovo del contratto con Mediaset è in forse?

La conduttrice romana non ha ancora rinnovato il contratto con Mediaset: Alessia Marcuzzi è in attesa di una telefonata dai piani alti di Cologno Monzese.

Il futuro di Alessia Marcuzzi a Mediaset è ancora in bilico: secondo le indiscrezioni di TvBlog la conduttrice romana è in scadenza di contratto e non ha ancora trovato un'intesa con l'azienda per il rinnovo.

La stagione appena finita ha visto Mediaset trattare il rinnovo del contratto per due delle maggiori stelle dell'azienda di Cologno Monzese, ovvero Maria De Filippi e Paolo Bonolis. Trattative spinose che sembrano ormai risolte. Il conduttore romano nei giorni scorsi ha rinnovato il suo rapporto con Mediaset per altri tre anni, Paolo Bonolis ha rinunciato al richiamo della Rai che gli offriva la conduzione di Sanremo per tornare alla guida di Avanti un altro e non solo. L'altra questione spinosa legata al contratto di Maria De Filippi è in via di soluzione, era chiaro che Pier Silvio Berlusconi non avrebbe rinunciato a "Queen Mary", nonostante i malumori della conduttrice legati soprattutto alle dichiarazioni di Pietro delle Piane su Temptation Island nel corso Live - Non è la D'Urso.

Resta ancora irrisolta la questione legata al rinnovo del contratto di Alessia Marcuzzi, in scadenza. La conduttrice romana, che quest'anno è stata sul piccolo schermo con il programma Le iene, il prossimo settembre, come ampiamente previsto, non condurrà la versione Vip di Temptation Island che andrà in onda solo nella versione nip di Filippo Bisciglia. Le due parti per il momento sono in fase di studio, è probabile che una volta risolti i casi più spinosi di Bonolis e la De Filippi, Pier Silvio Berlusconi chiami al tavolo delle trattative Alessia Marcuzzi per parlare del futuro della conduttrice a Cologno Monzese.