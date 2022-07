Alessia Marcuzzi: “non ho tradito Mediaset”

Alessia Marcuzzi sa di non aver tradito Mediaset, l'azienda che ha lasciato nel giugno del 2021: la conduttrice, che da quest'anno rivedremo in televisione alla guida di un programma di RAI 2, ha parlato del suo rapporto con l'azienda di Cologno Monzese in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi.

È passato poco più di un anno da quando Alessia Marcuzzi con un lungo post su Instagram diede l'addio a Mediaset dopo 25 anni "perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti". La carriera televisiva della conduttrice è iniziata proprio nell'azienda televisiva del gruppo che fa capo a Berlusconi, con programmi come Colpo di Fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire gol, Le Iene, Grande Fratello, L'Isola dei Famosi e Temptation Island.

In questo anno la conduttrice si è sentita dare più volte della traditrice, un'etichetta che respinge con forza "Mediaset mi ha affidato programmi importanti, ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi evolvono", ha raccontato al settimanale "è normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia".

Nella prossima stagione televisiva Alessia Marcuzzi sbarcherà su Rai 2, al timone di Boomerissima, un programma che si presenta come ricco di ospiti, una trasmissione intergenerazionale, ha spiegato Alessia "L'ispirazione mi è venuta pensando al rapporto con mio figlio Tommaso, che ha 21 anni e spero partecipi alla trasmissione, anche solo per una puntata".

Boomerissima, il cui sottotitolo è 'Boomer Vs Millennials, Genitori Vs Influencer, andrà in onda a partire da martedì 22 novembre.