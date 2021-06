Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: "non riseco più ad immaginarmi nei programmi che mi propongono"

Annuncio a sorpresa di Alessia Marcuzzi che dice addio a Mediaset: con un post sui social la conduttrice romana ha spiegato che non le sono stati proposti programmi in cui senta di potersi riconoscere.

A pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset, l'azienda di Cologno Monzese perde una delle sue conduttrici più amate dal pubblico. Con un annuncio che ha lasciato tutti i suoi fan di stucco, Alessia Marcuzzi ha comunicato la decisione di prendersi un periodo di riposo.

La conduttrice romana ha pubblicato un post sui suoi profili social in cui ha spiegato che i progetti che le sono stati proposti in questo periodo non l'hanno entusiasmata. La Marcuzzi ha scritto: "Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. E' per questo motivo - non vi nascondo con grandissima sofferenza - che ho deciso di comunicare all'editore e all'azienda di voler andare via"

Alessia Marcuzzi nella seconda parte del post ringrazia Mediaset, l'azienda che l'ha lanciata e in cui è cresciuta professionalmente: "li saluto con stima ed affetto e li ringrazio per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni. La mia carriera televisiva è iniziata proprio lì ( Colpo di Fulmine, Fuego, Festivalbar, Mai dire gol, Le Iene, Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, Temptation Island), e quindi ringrazierò sempre tutti per la crescita professionale che mi hanno permesso di fare".

Nella parte finale del messaggio la conduttrice spiega che approfitterà di questa pausa per capire cosa vuole fare per la sua carriera: "Credo però che questo periodo, oltre a tutto il male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quello che sono".