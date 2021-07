Alessia Marcuzzi, la foto hot in spiaggia: "Mi ha detto di spogliarmi e l'ho fatto"

Alessia Marcuzzi ha postato su Instagram una foto hot in spiaggia che a molti utenti ha ricordato quella condivisa poche ore prima da Elisabetta Canalis sui suoi profili Instagram. Pura casualità?

Alessia Marcuzzi ha accompagnato la foto che la ritrae a seno nudo in spiaggia con la seguente didascalia: "Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto 'spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa'. Non dirmelo due volte". Ovviamente, moltissimi utenti hanno apprezzato lo scatto della ex conduttrice del Grande Fratello. Tanti altri, però, non hanno potuto fare altro che sottolineare la somiglianza della foto della Marcuzzi con quella postata poche ore prima da Elisabetta Canalis.

Poche ore fa, infatti, Elisabetta Canalis ha postato una foto hot che la ritrae su un tetto. Lo scatto che raffigura l'ex velina ha fatto il boom di commenti ma è anche l'artefice della cattiva accoglienza riservata alla fotografia che ritrae Alessia Marcuzzi. La somiglianza tra le due foto, infatti, ha spinto moltissimi utenti a "richiamare" la Marcuzzi e a dare sfoggio di immotivate crudeltà. Alcuni hanno scritto: "Perché l'ha fatta la Canalis devi copiarla? P.s: Non ci riesci e la numero uno è lei!" o ancora: "Alessia dovevi pareggiare con l'altra ventenne Elisabetta?".

Ai posteri l'ardua sentenza! Ma i social, ancora una volta, hanno dimostrato di essere il territorio d'elezione per le polemiche prive di fondamento!