Alessandro Gassman, il suo tweet scatena una polemica: "Trovatevi un lavoro"

L'attore italiano Alessandro Gassman è stato protagonista di una nuova polemica scaturita su Twitter in queste ultime ore, a seguito di un suo post estremamente critico verso una categoria di lavoratori ben precisa. Si tratta, stando alle parole di Gassman, dei creatori di eventi, che secondo lui non rappresentano una realtà.

Nel tweet ora non più visibile avrebbe scritto: "In Italia esistono i "creatori di eventi"... ma un evento non può essere creato, accade, e raramente si ripete. #trovateviunlavoro".

Tantissimi utenti si sono allora sentiti chiamati in causa, e risposte come quelle che vi mostriamo hanno iniziato a fioccare.

No, sono concerti. — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) May 6, 2020

Il compleanno della rivista grazia a cui hai partecipato non era forse un evento? — Alessio Lerma (@alessiolerma) May 6, 2020

Non era un evento, ma un premio. Lo so che è faticoso dover cercare per ogni singola cosa il termine appropriato, ma abbiamo una lingua che ce lo permetterebbe... basterebbe un po’ di sforzo in più. Buon tutto. — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) May 6, 2020

Non sono eventi,ma festival cinematografici... pensa quante sfumature e definizioni potrebbe regalarti la lingua italiana. — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) May 6, 2020

No,la mia definizione è corretta per le manifestazioni. Bisogna purtroppo,usare il termine giusto per OGNI cosa. Il termine creatore, è comunque sbagliato. Buon lavoro. — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) May 6, 2020

Come possiamo leggere nei vari commenti, Gassman ribadisce più volte come per lui in questi casi non venga utilizzata correttamente la lingua italiana ("Per ogni cosa vi è una parola", o "Bisogna purtroppo,usare il termine giusto per OGNI cosa. Il termine creatore, è comunque sbagliato"), e riconduce la polemica principalmente a una questione di semantica.

Ad ogni modo, l'attore si è poi scusato per aver concluso il tweet originale con l'hashtag #trovateviunlavoro ("Era in distonia con quel che dicevo"), e chiude il tutto augurando un buon lavoro a chi già lavora e a chi si appresta a ripartire... Organizzatori di manifestazioni inclusi.