Alessandro Cattelan da stasera su Rai 2 con Da vicino nessuno è normale: ospiti, foto, quante puntate

Alessandro Cattelan, dopo aver chiuso in bellezza l'ultima stagione di Stasera c'è Cattelan, prepara il suo ritorno alla prima serata. Stasera su Rai 2, infatti, alle 21:20, debutta Da vicino nessuno è normale, il suo inedito people show che promette di indagare piccole e grandi manie degli essere umani.

Ospiti e foto della prima puntata

A cominciare da quelle degli ospiti famosi che animeranno, insieme al conduttore, questa prima puntata in onda lunedì 20 maggio.

Non ci sarà Fedez, per motivi di salute veri o presunti. In compenso Alessandro Cattelan accoglierà in studio i The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini e poi il trio di ex calciatori Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani.

Ad allietare i telespettatori ci sarà anche Valerio Mastandrea in vesti per lui davvero insolite.

Valerio Mastandrea e Alessandro Cattelan nello studio di Da vicino nessuno è normale

L'attore romano vestirà i panni di se stesso ma proverà anche a somigliare a una celebrità scontrosa e arrogante. Conosciuto dai suoi ammiratori per essere una persona affabile e cortese anche lontano dai riflettori, riuscirà Mastandrea nel compito che Alessandro Cattelan gli assegnerà? Come si comporterà quando, uscito dallo studio, con l'aiuto del conduttore, dovrà quasi importunare un ragazzo e subissarlo di richieste con modi discutibili?

Alessandro Cattelan sottoporrà Valerio Mastandrea a una prova stasera su Rai 2

Non solo attraverso le performance degli ospiti: Alessandro Cattelan userà ogni mezzo a sua disposizione, dal monologo comico alla candid camera, dagli esperimenti sociali ai giochi col pubblico, per rispondere alle fatidiche domande della vita.

Ad accompagnarlo durante il programma e in questa ricerca ci saranno la musica degli Street Clerks e 4 ospiti che comporranno il cast fisso: Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi, Giorgia Fumo e Matto Varini.

Quante puntate e quando andranno in onda

Da vicino nessuno è normale è uno show in tre puntate, che andranno in onda stasera, 20 maggio, lunedì 27 maggio e lunedì 3 giugno.

Il nuovo programma in prima serata di Alessandro Cattelan sarà trasmesso nella prima serata di Rai 2 e sarà visibile, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand, anche in streaming su RaiPlay.