Alessandro Cattelan ha fatto il provino per X Factor Ungheria: ecco come è andato

Alessandro Cattelan ha deciso di mettersi in gioco presentandosi ai provini di X Factor Ungheria: alla versione magiara del format, presentato per anni in Italia dallo stesso Alessandro, il conduttore ha proposto un proprio inedito. Cattelan lo ha rivelato su Instagram, spiegando anche come potremo sapere l'esito della sua esibizione.

In attesa di arrivare su Rai1 a maggio, dove Alessandro Cattelan presenterà, insieme a Laura Pausini e Mika, l'Eurovision Song Contest 2022, il conduttore ha fatto un'incursione in Ungheria, dove ha partecipato ai provini di X Factor, format che ha condotto in Italia dal 2011 al 2020, prima di passare il testimone a Ludovico Tersigni. La notizia è stata diffusa dallo stesso Alessandro su Instagram.

Sul suo profilo social, Cattelan ha pubblicato una serie di foto scattate in Ungheria: in alcune di esse, l'attore indossa, allacciata al collo, la bandiera italiana. Nella caption si legge: "A volte c'è bisogno di rimescolare tutto e ripartire dal nastro di partenza. Mi sono presentato a XFACTOR ungherese come concorrente per trovare nuovi stimoli, senza che nessuno sapesse chi fossi e portando il mio inedito".

Alessandro, per questa sua avventura si è affidato ad Elio di Elio e le storie Tese, e sembra che la collaborazione sia andata benissimo, tanto che nel post scrive "Non potevo fare scelta migliore". Cattelan lascia in sospeso la questione più importante, l'esito del provino "il 18 marzo scoprirete se ho preso "négy igen!" (quattro si! In ungherese) guardando Una semplice domanda su Netflix".

Da queste ultime righe capiamo che in realtà, Alessandro non sarà un concorrente di X Factor, il provino è parte integrante del suo progetto per Netflix. Nella docu-serie, in sei episodi, della piattaforma streaming Alessandro, come si legge nella sinossi disponibile su Netflix "cerca di scoprire come essere felici attraverso interviste ed esperienze uniche con personaggi famosi come Paolo Sorrentino e Roberto Baggio".