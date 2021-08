Alessandro Borghi protagonista di The Hanging Sun, nuovo film Sky Original tratto dal romanzo di Jo Nesbø

Grandi novità per Alessandro Borghi che sarà protagonista di The Hanging Sun, il nuovo film Sky Original, tratto dal best seller di Jo Nesbø, diretto da Francesco Carrozzini e co-prodotto da Matteo Rovere.

Alessandro Borghi sarà tra i protagonisti di The Hanging Sun, il nuovo film Sky Original, prodotto da Sky con Cattleya e Groenlandia e tratto dal best seller di Jo Nesbø. Un progetto internazionale che parla molto italiano.

Alla regia di The Hanging Sun ci sarà infatti Francesco Carrozzini, regista nominato agli Emmy e fotografo di fama internazionale, noto alle cronache mondane anche per essere il figlio di Franca Sozzani e genero di Anna Wintour. Scritto da Stefano Bises (Gomorra, The New Pope), il film è tratto dal romanzo Sole di mezzanotte di Jo Nesbø. La fotografia è di Nicolaj Bruel (Dogman, Pinocchio). Nel cast, accanto ad Alessandro Borghi[/PEOPLE, ci saranno anche [PEOPLE=/personaggi/jessica-brown-findlay_239896/]Jessica Brown Findlay e Sam Spruell.

The Hanging Sun è un thriller noir ambientato tra le atmosfere rarefatte dell'estate norvegese dove il sole non tramonta mai, la vita e la morte si intrecciano, presente e passato si sovrappongono.

John (Alessandro Borghi) è in fuga. Trova riparo nel fitto della foresta, vicino a un villaggio isolato dell'estremo Nord, dove domina la religione, il sole non tramonta mai e le persone sembrano appartenere a un'altra epoca. Tra lui e il suo destino ci sono solo Lea (Jessica Brown Findlay), una donna in difficoltà ma dalla grande forza, e suo figlio Caleb, un bambino curioso e dal cuore puro. Mentre il sole di mezzanotte confonde realtà e immaginazione, John dovrà affrontare il tragico passato che lo tormenta. Le riprese inizieranno a settembre in Norvegia, tra Oslo e Alesund.

Il regista Francesco Carrozzini ha dichiarato: "Il mio primo film è un sogno che si avvera. Il viaggio per arrivarci è stato lungo, ma sono stato accompagnato da un meraviglioso gruppo di creativi che amano il cinema quanto lo amo io". Per Matteo Rovere, CEO di Groenlandia: "The Hanging Sun è un progetto che ci ha entusiasmato da subito, e rappresenta tutto ciò che ci piace fare con Groenlandia: una storia di genere con una componente autoriale forte, sostenuta da una grande produzione internazionale tratta dal bestseller di uno scrittore formidabile, e caratterizzata da sentimenti forti e profondamente umani. Avremo un cast unico, con un'equipe europea di grandissimi talenti, guidati da un regista visionario, che speriamo possa parlare agli spettatori di tutto il mondo. In più, la sinergia ormai consolidata tra Sky, Cattleya e Groenlandia è ulteriore motivo di soddisfazione, e ci dà la sicurezza di poter portare al pubblico un film capace di intrattenere, emozionare e affrontare argomenti molto vicini al sentire contemporaneo".

Il film arriverà prossimamente al cinema e sarà poi disponibile in prima assoluta su Sky e NOW. Il distributore internazionale del film è NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios.