Alessandro Borghese - 4 Ristoranti torna stasera su Sky e NOW: nella prima puntata le migliori pizzerie

Quella che si apre stasera su Sky Uno alle 21:15 (in streaming su NOW) sarà una nuova stagione assai particolare per Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, che festeggia i primi 10 anni dall'inizio di un viaggio che ha portato lo chef romano a girare per l'Italia e per il mondo con il suo van.

Questo nuovo ciclo si apre con tre puntate-evento. La prima, in onda in questa domenica 22 dicembre, avrà il compito di eleggere la migliore pizzeria contemporanea d'Italia. Per questo tema che nel nostro Paese è praticamente "istituzionale" Chef Borghese ha deciso di allargare il terreno di sfida chiamando attorno al tavolo rappresentanti provenienti da quattro diverse zone d'Italia.

Le pizzerie in gara nella prima puntata di 4 Ristoranti

Oggi le pizzerie non sono mai solo delle semplici pizzerie, ma luoghi in cui si incontrano tradizione e innovazione, cultura culinaria e storia del costume italiano. Ed ecco perché la missione di Alessandro è più che mai complicata.

Palazzo Petrucci Pizzeria è una delle pochissime pizzerie di Napoli inserita con la menzione nella prestigiosa Guida Michelin, è nelle classifiche "50 Top Pizza Italia 2024" (al 24esimo posto) e "50 Top Pizza World 2024". Davide Ruotolo propone una pizza rispettosa della tradizione gastronomica partenopea, con un aggiornamento contemporaneo e il rispetto per i prodotti stagionali.

Cambia-Menti, a San Leucio, in provincia di Caserta, è all'11esima posizione nella classifica "50 Top Pizza Italia 2024" e al 24esimo posto nella "50 Top Pizza World 2024. Ciccio Vitiello ha messo le mani in pasta a soli 9 anni, si definisce un sognatore che non si è mai arreso.

Impastatori Pompetti, a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, ha in bacheca 3 spicchi Gambero Rosso con votazione 93/100 e il riconoscimento di essere tra le Pizzerie Eccellenti 2024 secondo la classifica di 50 Top Pizza. Francesco Pompetti è il titolare e pizzaiolo di questa pizzeria dallo stile moderno.

Anche Cascina dei Sapori a Rezzato, in provincia di Brescia, può vantare diversi riconoscimenti: 13° posto nella classifica 50 Top Pizza Italia 2024, 3 spicchi Gambero Rosso con votazione 91/100 nel 2024, 32° posto nella 50 Top Pizza World 2024. Antonio Pappalardo, 36 anni, è il titolare e il pizzaiolo.

