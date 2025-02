Alessandro Borghese 4 Ristoranti a Cremona nella decima puntata, stasera su Sky Uno e NOW

La decima puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, in onda stasera su Sky Uno alle 21:15, e in streaming solo su NOW, porta lo chef e il pubblico a Cremona, considerata la capitale dell'arte liutaria, per indagare le proposte culinarie di un territorio armonioso e soave, proprio come la musica che proviene dalle sue botteghe artigiane.

4 Ristoranti del 23 febbraio 2025: anticipazioni

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, un'immagine dell'edizione numero 10

Una cucina che esalta i prodotti del territorio come il gran bollito, il torrone, la mostarda e gli inconfondibili marubini, la pasta fresca ripiena più tipica. Cremona si snoda tra edifici medievali e stradine acciottolate, lungo le quali sorgono locali gestiti da nuove generazioni di ristoratori votati a una cucina innovativa, pur con profonde radici nella tradizione. In questo scenario lo chef Alessandro Borghese ha un compito preciso: eleggere il miglior ristorante di cucina contemporanea di Cremona e provincia.

Lo special di questo decimo appuntamento è un ingrediente che non può assolutamente mancare sulle tavole cremonesi: la zucca, che con la sua dolcezza e consistenza è perfetta per un risotto gustoso e del tutto personalizzabile.

Quella in onda stasera sarà l'ultima puntata di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti per un po' di mesi. Il van nero è però già pronto a ripartire: tra qualche settimane gli spettatori potranno vedere altre due puntate-evento di questa decima stagione, una sulla pasta fresca e l'altra sulle osterie veraci di Roma Est, con l'attesissimo super ospite Lillo.

I ristoranti in gara a Cremona e provincia