Alessandro Borghese 4 Ristoranti a Treviso nell'ottava puntata, stasera su Sky e in streaming su NOW

Una nuova puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, in onda stasera su Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW, all'insegna della tradizione. Al centro dell'ottavo appuntamento stagionale c'è infatti Treviso, con i suoi palazzi storici e le ville antiche, che si alternano ai ristoranti tipici.

4 Ristoranti, anticipazioni domenica 9 febbraio

L'ottava puntata va alla scoperta della ricchezza gastronomica del territorio trevigiano, tra sarde in saor, bigoli, baccalà e oca bianca. Un patrimonio tutto da gustare che trova il suo apice nella speciale varietà locale di radicchio rosso, dall'inconfondibile sapore amaro e versatile.

Tra i nuovi metodi di cottura dei moderni osti e le tradizioni secolari delle vecchie generazioni, molti sono i giovani che portano avanti la tradizione enogastronomica locale, e proprio tra questi lo chef Alessandro Borghese compie il suo compito di questa settimana: dovrà, infatti, eleggere il miglior ristorante under 40 di Treviso.

I ristoranti in gara a Treviso

Antica Torre: è situato all'interno di un palazzo storico a pochi passi da piazza dei Signori e dal Duomo, presenta un ambiente curato con pochi tavoli e un'atmosfera intima e accogliente. Tommaso, chef e titolare, propone soprattutto una cucina di pesce che si avvicina al concetto di fine dining, ricercata ma dal gusto deciso.

Al Bassanello: è un ristorante con una storia centenaria che ha visto il passaggio di molte generazioni. Oggi presenta interni caldi e accoglienti e un ampio spazio esterno ben curato. Alberto, chef e titolare, basa le sue proposte sulla cucina tradizionale, ma con metodi di cottura moderni e attenzione all'estetica dei piatti.

Porta San Tomaso: aperto negli anni '70 vicino all'omonima porta nel centro città, presenta pareti dai colori caldi che creano un ambiente sereno e ben curato. Michele, titolare e gestore, propone ricette a base di carne e della tradizione trevigiana e veneta, seguendo la stagionalità dei prodotti del territorio.

Bastian Osteria: poco fuori dal centro, è una location frizzante e informale. La proposta gastronomica di Simone, titolare e responsabile di sala, è contemporanea e utilizza tecniche di cottura moderne come la bassa temperatura. Impiega prodotti del territorio, freschi e legati alla stagionalità, e molti sono fatti in casa, incluso il gelato e la pasta fresca.

La decima stagione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti continua il suo itinerario, la prossima settimana, sulla riva trentina del Lago di Garda, poi a Cremona e provincia. In arrivo anche due imperdibili puntate-evento dedicate alla pasta fresca e alle osterie veraci di Roma Est, con l'attesissimo super ospite Lillo.