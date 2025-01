Alessandro Borghese 4 Ristoranti a Viterbo nella puntata di domenica 26 gennaio, su Sky e NOW

Quale sarà il miglior ristorante tra le antiche mura di Viterbo? Lo scopriremo nella nuova puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, stasera su Sky Uno e NOW.

Lasciato il mare di Senigallia, nella nuova puntata, in onda stasera su Sky Uno alle 21:15 (anche in streaming solo su NOW), Alessandro Borghese 4 Ristoranti si tuffa tra le mura di cinta che proteggono il centro di Viterbo. Sarà il capoluogo di provincia laziale a svelare le tradizioni culinarie della Tuscia.

4 Ristoranti: le anticipazioni del 26 gennaio

Questa settimana lo chef Borghese porta il pubblico alla scoperta di una città ricca di storia che, nonostante l'influenza delle regioni limitrofe - Umbria e Toscana - e della vicinissima Roma, ha saputo conservare le proprie tradizioni in fatto di cucina.

I prodotti tipici del territorio e i piatti sono semplici, come quelli di una volta, magari poveri ma di sicuro gustosissimi. Tra le specialità ci sono il fieno di Canepina, i funghi, il coniglio, i lombrichelli, la zuppa di ceci e castagne, solo per citarne alcuni.

In una cornice medievale da favola, le vecchie osterie dall'atmosfera casalinga s'alternano ai ristoranti più moderni, ma le innovazioni della nuova leva di ristoratori hanno davvero spazzato via le ricette di una volta? Lo scoprirà Chef Alessandro Borghese, che arriva nel capoluogo della Tuscia con il compito di eleggere la miglior osteria dentro le mura di Viterbo.

Per vincere la puntata, i ristoratori dovranno sfidarsi sulle solite categorie, con particolare riguardo per lo special, il piatto principe della tradizione locale: la zuppa di ceci e castagne, un piatto semplice ma nutriente che unisce il dolce e il salato con un connubio perfetto.

I ristoranti in gara a Viterbo